Viuda de Roberto Bruce honra la memoria de su marido con emotivo poema en Instagram

La viuda del periodista Roberto Bruce, Andrea Sanhueza, publicó un sentido poema para conmemorar los 9 años desde el fallecimiento de su marido y otras 19 personas, incluidas Felipe Camiroaga, en la tragedia del CASA 212 que se vivió en el Archipiélago de Juan Fernández.

"No me he ido. Cerca, bien cerca. Estoy… en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor… pero si puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. ¿Escuchas el eco que se produce cuando te ries? Ese soy yo", reza el emotivo texto que Sanhueza compartió en las historias de su Instagram.

Se trata de un poema creado por Daiana Odaia Slipak y que lleva por nombre "No me he ido".

"Estoy, créeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a dolor. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca", dice en otros versos.

Esta fue la historia publicada por Andrea Sanhueza para recordar a Roberto Bruce:

La publicación de la viudad de Roberto Bruce.