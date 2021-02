Camarógrafo José Miranda sobre Viñuela: "Me faltó el respeto. No lo he perdonado"

El camarógrafo de "Mucho Gusto" José Miranda retornó a su trabajo en Mega a siete meses después del polémico episodio en que José Miguel Viñuela le cortó el pelo al aire y sin consentimiento.

Cuando aún se encuentran en medio de un juicio que busca una indemnización de 100 millones de pesos, Miranda retornó este martes a sus labores en Mega, en bicicleta, acompañado por su abogado y entrando tranquilamente al edificio en Vicuña Mackenna.

En la oportunidad, antes de hacer ingreso, el camarógrafo hizo escueta declaraciones al programa de La Red "Hola Chile", momento en el que manifestó que "solo quiero que termine esto luego para que a nadie le vuelva a pasar este tipo de situaciones".

"Vengo a hacer mis labores como el profesional que soy", añadió.

Cuando le preguntaron por Viñuela, José Miranda no dio pie a especulaciones: "él es un empleado igual que yo y me faltó el respeto. Es un caso que se ve en tribunales. Yo no lo he perdonado. No podemos conversar porque estamos en un proceso judicial".

"No tengo ningún problema con los otros rostros. Yo quiero hacer mi trabajo normal. No me arrepiento de nada, fue un error de él", advirtió el profesional, antes de cerrar.