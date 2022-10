The Midnight Club, del director y guionista Mike Flanagan, narra la historia de un grupo de adolescentes en una casa de acogida para enfermos terminales, quienes un día deciden reunirse a medianoche para contar historias de miedo, cerrando un pacto que declara que si alguien muere primero, este tendrá que contactarse con el resto desde el más allá.



¿Cuándo se estrena?

mañana 7 de octubre. La mini serie de diez episodios se estrena

The Midnight Club ha generado diversas expectativas, ya que Flanagan tiene un historial de grandes series de terror, como The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor y Midnight Mass . Cabe señalar su dirección de Doctor Sleep, basada en la secuela de la novela The Shining de Stephen King.

El reparto principal se completa con los jóvenes actores William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard, Sauriyan Sapkota, Adia, Igby Rigney y Ruth Coddestando. También ha sido confirmado por Flanagan que otros actores vistos en algunas de sus películas o series harán apariciones especiales en 'The Midnight Club'.

Mike Flanagan: Destacado director

Nacido en Salem, Massachusetts, Estados Unidos, es uno de los grandes exponentes del género en la actualidad, gracias a su corpus fímilico de series y largometrajes que abordan el terror psicologico, fantasmas, vampiros y casas encantasdas, atreviendose a navegar por los subgenereros de miedo.

La prioridad en sus obras es el retrato psiquico de los personajes frente a lo siniestro, sobrenatural y escalofriante que resulta ser el terror de lo cotidiano con el vehículo de lo inexplicacable para así proyectar los miedos más profundos de estas personas, desenvolviendose en lo fantasmagórico, la figura del doble, y el pasado traumático como espacio liminal entre la vida y la muerte.