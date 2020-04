Video: "Estúpido y Sensual Spiderman" y los "Africanos del ataúd" bailan para advertir a quien no use mascarilla en las calles

Un verdadero crossover épico fue el que se robó las miradas hoy en las calles de Santiago Centro. Y es que el querido personaje bailarín "Estúpido y Sensual Spiderman" se reunió con otros amigos que también saben algo de bailar: los "Africanos del ataúd".

Si aún no conoces o no te has reido con los memes de estos africanos que bailan al ritmo del tecno en un funeral, quizás no disfrutes 100% lo que preparó el Sensual Spiderman para sus fanáticos en redes sociales.

Estos populares ghaneses se hicieron virales con la ceremonia de funeral que realizan en su país.

El enmascarado bailarín se tomó las calles de la capital junto con hombres disfrazados de los "Africanos" para sorprender y bailar a todo ritmo con los santiaguinos.

Resulta que el hombre del traje ajustado realizó una campaña para advertir a quienes no usen mascarilla en las calles, todo esto por las medidas sanitarias que existen en el país por el coronavirus, lo que fue captado por transeuntes.

No salga sin mascarilla, no diga que no se lo advertí. pic.twitter.com/nfGj5lRfeL — ��MariposaConBototos����Apruebo (@PaulaPinedaMar) April 26, 2020

Tanto en su Instagram como otros usuarios que lo vieron rondando por las calles, Spiderman y sus amigos afroamericanos aparecieron para sorprender y para advertirles de que si no se cuidan, los "Africanos del ataúd" irán por ellos.

Más de 300.000 reproducciones suma el video que subió Spiderman a su Instagram en poco más de dos horas, además de que en sus historias de su perfil compartió varios videos de la campaña del día de hoy.

Revisa el video original con la campaña a continuación: