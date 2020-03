Video | Los cinco clásicos de Red Bull Batalla de los Gallos

Red Bull Batalla de los Gallos escogió los cinco clásicos de las Finales Internacionales. Aczino contra Wos es el más importante con dos enfrentamientos por el título y uno en primera ronda.

Eso no es todo, ya que también aparecen Chuty vs Jony Beltrán, Skone vs Jota, Aczino contra Arkano y Valles T vs Bnet. De todos modos el duelo entre el argentino y mexicano es el más importante.

¡Revisa los clásicos!