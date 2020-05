Video | Atri vence a Elemental y se mete en semis de DEM Escritas 2

Atri venció a Elemental luego de dos rounds y se metió en las semifinales de DEM Escritas 2. La temática usada fue redes, donde Atri se mostró superior en las a capela y con beat.

Las otras batallas confirmadas de cuartos de final son: Nobody vs MC Samo, Relax vs Pepe Grillo y Jokker contra Bicwan. ¡Revisa la batalla!

El 16 de mayo se realizarán los enfrentamientos faltantes y podrán ser vistos en vivo por las redes sociales de DEM Battles, Instagram y YouTube.