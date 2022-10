DEM Mid Season tuvo un sorpresivo ganador, que dejó a todos con las bocas abiertas y demostró el gran nivel de las plazas chilenas. Sage tuvo una jornada excepcional y se plantó de igual a igual ante los favoritos y las grandes promesas. Tras la victoria comentó que sólo venía a vivir el momento y disfrutar con sus amigos, lo que fue la clave para comerse el escenario.

Ante su presencia desfilaron Racso, Wann, Javi New y Satim. Ninguno pudo con los golpes verbales y puesta en escena del puentealtino, que con una traquilidad absoluta pudo siempre guiar las batallas a su terreno. Ese ser sin emociones sobre el escenario se trasladó al cierre del evento, con un Sage que confesó que no se lo podía creer.

"La verdad es que yo creo que todavía no lo asimilo bien. Yo venía de estudiar, estaba en la universidad y yo venía con los cabros porque quería vivir el momento. No pensé en ningún momento que iba a ganar y fue otra cosa, cuando me levantaron la mano fue increíble. No pude ni llorar, como que mi mente no asimilaba nada, estaba en otra totalmente. Fue brutal", explicó.

Ir sin altas expectativas y calmar su ansiedad fueron vital para mostrar su mejor versión, pero para ello el freestyler de 21 años llegó al Club Subterráneo con un libro: "se llama “Noche de media luna” que lo estoy leyendo hace poco, nunca me había tirado a leer un libro como de fantasía y me ayudó caleta, porque como que se quitaban los nervios, estuve mucho más relajado, entonces como que la lectura siempre me ha ayudado en eso".

CAMINO AL MUNDIAL DE PLAZAS

Uno de los premios que otorgó DEM Mid Season es representar a Chile en el Mundial de Plazas 2022 de Red Bull Batalla a realizarse el 26 de noviembre en México. Para ello, Sage necesita el pasaporte para viajar. "La verdad es que no está listo (pasaporte), porque no sabía, o sea como ya dije, venía a vivir el momento, pero ahora a prepararse totalmente, ya tengo que cambiar el switch e ir a representar a Chile como se debe", confesó.

Pero eso no es todo, porque el freestyler de Puente Alto también competirá el Final Nacional de Red Bull Batalla y como último clasificado prometió llegar con una versión mejorada: "voy a concentrarme harto, yo creo que voy a entrenar más, voy a tratar de entrenar con los cabros e ir súper concentrado como hoy, tratar de mejorar si es posible y darle con todo".

Cabe recordar que el campeón chileno de Red Bull Batalla se conocerá el próximo 6 de noviembre en el Teatro Caupolicán y las entradas para la competición ya están a la venta por el sistema Puntoticket. Los clasificados son: Basek, Jokker, Rodamiento, Joqerr, Marcelo, Racso, White, Teorema, Rocki, Deafc, Askel, Facuskill, Meta, BSK, El Menor y Sage.