Suspenden las grabaciones de "Verdades Ocultas": Cristián Campos dio positivo en el test de coronavirus

Cuando "Verdades Ocultas" estaba celebrando el cierre de su primer ciclo y la llegada de su nueva etapa ambientada 25 años más tarde en la ficción, el equipo de la teleserie tuvo que ponerle freno a la producción después de que el actor Cristián Campos dio positivo para coronavirus en un test PCR.

"Es efectivo. Salí positivo en mi último PCR", le confirmó Campos a Glamorama. "Estoy asintomático pasando la cuarentena aislado en mi casa".

El actor de 64 años también manifestó que "me siento bien, solo un poco fatigado y también un poco triste porque tuvimos que suspender funciones en el Teatro Oriente y no podré grabar Verdades Ocultas un par se semanas".

Por otro lado, advirtió que "me alcancé a vacunar con la primera dosis, así es que eso también me ayuda con los síntomas. ¡A cuidarse todos pues este bicho maldito no ha pasado!".

Campos asparte del elenco de la obra teatral "Orquesta de Señoritas" y también es justamente una de las nuevas incorporaciones de la teleserie de Mega, tomando el rol de "Tomás", previamente interpretado por Matías Oviedo.

Las grabaciones de "Verdades Ocultas" vinculadas al actor estarán suspendidas por dos semanas, así como también entrarán en aislamiento el equipo asociado a estas.