Venom 2: Let There Be Carnage, la secuela de la película de 2018 basada en el villano de Marvel que además antagonizó a Spiderman en la cinta de 2007 está pronta a estrenarse en una reconocida plataforma de streaming.

La ficción protagonizada por Tom Hardy, está ambientada 18 meses después de los eventos de la primera producción. En ella se ve al periodista Eddie Brock luchando por adaptarse a la vida como el anfitrión del simbionte alienígena Venom, quien le otorga habilidades sobrehumanas para actuar como un justiciero letal.

Brock intenta reavivar su carrera entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady, quien también se convierte en el anfitrión del simbionte Carnage y escapa de la prisión después de una ejecución fallida. Este nuevo antagonista desafiará a Venom.

¿Qué día se estrena Venom 2 en HBO Max?

Venom 2 se estrenará el próximo sábado 23 de abril de 2022 en el servicio de streaming HBO Max.

Este estreno forma parte del plan de estrenos de HBO Max para Latinoamérica que involucra varios títulos de Marvel Sony, pero también de Warner Bros. como The Batman, y de NBC Universal como Rápidos y Furiosos 9.