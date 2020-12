Actriz de BKN se refiere a su relación con galán maduro: "Es la primera vez que me siento enamorada"

La recordada Claudita de BkN estuvo en la palestra durante esta semana tras darse a conocer su relación con un galán español de mayor edad, la cantante subió una foto junto a su pareja y la publicación se lleno de comentarios negativos tildándolo de "Sugar Daddy".

En una entrevista con LUN la recordada actriz se refirió a su relación y a la reacción que tuvieron sus seguidores. "Jamás imagine que esas fotos iban a causar tanta controversia" aeguró.

Sobre su relación señaló que "con mi novio ya llevo más de un año. No lo había contado por redes sociales, ahora me dio por subir algunas fotos, sabia que iban a causar comentarios".

Luego acerca del revuelo que causo la fotografía, la actriz indicó que no se preocupa por los comentarios externos. "Es mi vida, me tiene que importar a mi, no a los demás. Es mi felicidad. Si yo estoy tranquila, estoy contenta, tengo el apoyo de mi familia, de mis cercanos que están felices por mi... es lo único que me importa al final del día". indicó la cantante.

También señaló que quizás la reacción de la gente se deba a que aún el público la ve como una adolescente: "Me veo menor, va por ahí, el público aún me ve como la Claudita de BKN entonces entiendo que a algunos le pueda impactar que yo este con alguien tan mayor y que yo me vea más niña"

Añadió además que "yo soy una mujer de 31 años, he madurado y aprendido mucho viviendo fuera de Chile, haciendo un camino lento, pero seguro. Nunca me he vendido artística ni personalmente por una carrera, porque a veces la gente deduce cosas que no son. Deberíamos tener menos prejuicios".

Finalizó diciendo que: "Es la primera vez que me siento enamorada, mi novio es un hombre increíble, muy bueno, nos entendemos muy bien como amigos y pareja"