Vanesa Borghi responde con dureza a ordinario comentario en transmisión de Instagram

Una de las plataformas donde los famosos han podido seguir vigentes en estos tiempos de cuarentena es Instagram. Jordi Castell es uno de los que más fuerte se ha posicionado gracias a su programa "El aperitivo", donde entrevista a famosos en vivo y con participación de sus seguidores.

Pero esto no siempre puede ser bueno y así quedó claro en su entrevista a Vanesa Borghi. Mientras hablaban, un usuario lanzó un ordinario mensaje contra la modelo y animadora de Fox Fit, algo que le molestó muchísimo.

Y como no quería quedarse callada, la trasandina respondió con todo. El usuario pidió que mostrara sus pechos, a lo que respondió “El Rodrigo, este degenerado. No, no voy a mostrar las tetas, porque nunca las he mostrado y nunca me ha interesado mostrarlas”, según replicó AR13.

Su reacción sacó aplausos entre las personas que estaban viendo la transmisión, donde valoraron su actitud de frenar cualquier insulto o actitud machista en su contra.