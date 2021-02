Vale Roth confirma el quiebre de su relación con Tomás Correa: "Ahora si es definitivo"

La bailarina y ex participante de reality show confirmó a través de sus redes sociales el fin de su relación con Tomás Correa, quien también se refirió a lo sucedido a través de su cuenta en Instagram.

La ex chica Yingo contó en sus historias que esta vez el fin de la relación era definitiva. " Voy a hablar ahora porque antes nunca había hablado cuando habíamos terminado, hemos terminado como tres veces, un par de días y volvemos, la verdad de que ahora si es definitivo. Yo estaba durmiendo y Tomás fue al living y tomo mi teléfono, él se sabe mi clave, yo no me se la de él y vio una conversación con un weon media jote. No hubo fotos, nada de eso, un par de palabras". Comenzó señalando la joven.

Luego agregó "y bueno terminamos, pero fue por eso no más, no hubo violencia, ni de parte mía para él ni de él para mi, ahora si definitivo, que le vaya bien no más, las mejores vibras".

Tomás también entregó su versión de lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, que difería de la Roth. "Me mandaron lo que estaba diciendo ahora y sí, hubo fotos. Dijo que yo le había pegado también en la conversación, le dijo al hueón. Se iban a juntar el jueves... así que también dijo que no había sido solamente con un hueón, sino que con tres hueones más. Así que hay que ser realista. No seai' falsa con tus seguidores".

Finalizó su historia diciendo: "no me voy a referir más al tema porque me da paja, fue lo último que tenía que aclarar, obviamente si tengo que aclarar otra wea lo voy a decir". Cerró el joven.