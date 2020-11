"Nunca es tarde" : Vale Roth termina cuarto medio a sus 29 años

La modelo fitness y ex participante de programas juveniles, Valentina Roth, anunció emocionada a sus más de 774 mil seguidores en Instagram que finalmente terminó cuarto medio.

La joven subió una serie de historias a su red social retratando el momento exacto donde abre el sobre que contiene el diploma y una medalla que acreditan que termino la educación media; "Por fin lo tengo, me gradué, saque la champaña! gritaba emociona la bailarina al cumplir un logro que venía buscando hace tiempo.

Celebrando con una foto donde se le puede ver con su diploma, una toga y un birrete la bailarina compartió su alegría con el mensaje " Ciclo cerrado, sacamos cuarto medio mierda! Ahora a seguir creciendo y cumpliendo metas gente: Nunca es tarde! "

A comienzos de este año, la bailarina ya había anunciado que empezaría con clases para recibir su diploma de enseñanza media.

En ese minuto la ex chica Yingo señaló que "Sí, cuarto medio a los 29 años. Fíjense que pensé muchísimo en si contarlo o no por vergüenza pero nada, vergüenza a que perdón? Apenas saque cuarto medio me pondré a estudiar lo que más quiero, que es personal trainer, y ojalá ser una de las mejores!"

Recordar que Valentina se ha dedicado al mundo del deporte desde que se alejo de la televisión, donde en sus redes sociales comparte fotos sobre su cambio físico, además de compartir con sus seguidores su rutina de ejercicios y de alimentación.