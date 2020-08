Un impresionante trailer y todo lo que sabemos de "The Batman"

El esperado panel de "The Batman" cumplió con los fanáticos este sábado, para poner un punto cúlmine al evento virtual global DC Fandome con un increíble trailer y muchos detalles sobre la película que debutará el próximo año en los cines.

Robert Pattison, quien interpretará a Bruce Wayne en esta oportunidad, como ya se pudo ver en las imágenes que se dieron a conocer hoy, tuvo una pequeña aparición en la convención digital.

Posteriormente, se trató de una extensa conversación con el director Matt Reeves, revelando especificaciones sobre el diseño de producción, la creación de los dispositivos utilizados por el superhéroes, la forma en que se abordará a los personajes y más.

Lo primero que quedó claro es que la película explorará el segundo año de Wayne como el vigilante que conocemos. Lo que es interesante, según dijo el cineasta, es que "se trata sobre cómo aprende a ser Batman".



Sobre Pattinson, Reeves indicó que lo reclutó después de haberlo visto en "The Lost City of Z" y aseguró que "creo que puede interpretar a un Batman que nadie a visto".

En tanto, dijo que algo similar pasa con Andy Serkis como Alfred y también con Paul Dano, quien "está creando una versión de 'el Acertijo' que nadie ha visto antes. Lo que está haciendo le va a volar la cabeza a la gente".

"Cómo se conectan todos estos personajes fue una de las cosas que hizo más escribir esta entrega", confesó Reeves.



"The Batman" estará completamente dedicada a explorar el rol de detective del personaje, mientras la gente de Ciudad Gótica "le temerá" y lo verá como una figura extraña que se esconde en las sombras.

"Como es una versión temprana de Batman, la gente de Gótica se cuestiona y dice 'este tipo suena un poco peligroso'. No es un símbolo de esperanza aún. Sigue siendo una leyenda en crecimiento. De hecho, se preguntan si realmente existe. Ese es un aspecto al que le hará frente la historia", puntualizó.

La diferencia con las otras encarnaciones de Batman es que en primera instancia no es una historia de orígenes.

"Muchas de las historias previas son sobre como maneja su miedo para convertirse en Batman. Lo interesante para mí fue justamente no hacer eso, sino que conocerlo en medio de este experimento criminológico, observar el proceso de convertirse en Batman y que cometa errores", destacó el realizador.

Reeves contó que su inspiración para lo que se verá en pantalla son las "películas callejeras de los setentas" y una vibra noir para la trama. Citó a "Chinatown", de Roman Polanski, como una de las entregas que se podría encontrar inspiración.

"Como la película es una historia de detective y sobre la corrupción, la estamos tratando como si esta historia de Batman pudo haber ocurrido. Él no tiene super poderes, sólo una gran concentración", puntualizó.

Lo sorprendente de todo esto, es que todas esas nociones y además el material que se mostró en el trailer Reeves lo maneja en torno a que han podido filmar apenas el 25% de la película, antes de que se dejara caer la pandemia por el coronavirus y tuviesen que detener todas las gestiones de producción.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor