"Totally Under Control", el "terrorífico" documental sobre la pandemia del coronavirus

La pandemia aún no se acaba y el mundo del cine ya se hace cargo de ella. En el caso particular de "Totally Under Control" se trata de un documental creado por el ganador del Oscar Alex Gibney y que explora las decisiones y posturas que llevaron al crecimiento exponencial de los afectados por la crisis sanitaria en Estados Unidos.

El 20 de enero pasado se destaparon al mismo tiempo los primeros casos de Covid-19 en Estados Unidos y Corea del Sur. Nueve meses después, el país norteamericano cuenta más de 200 mil muertes por el coronavirus y ha dañado severamente la economía. Mientras que en el país asiático prácticamente no existieron cuarentenas estrictas y de un total de 51 millones de personas en áreas urbanizadas, apenas han fallecido 344.

Ante ese panorama, la película de Alex Gibney ("Going Clear: Scientology and the Prison of Belief") se cuestiona "¿qué hicimos mal?", mientras se acerca una nueva elección presidencial, en medio de una crisis social y la falta de liderazgo político.

Afiche oficial de "Totally Under Control".

Gibney grabó este documental durante los últimos 5 meses, en conjunto con las directoras Ophelia Harutyunyan y Suzanne Hillinger, entrevistando a múltiples actores públicos y privados, además de autoridades, para examinar qué está ocurriendo exactamente en el país liderado por Donald Trump.

Con un nombre otorgado a propósito de otra de las tristemente célebres frases del mandatario, "Totally Under Control" estrenó su trailer justo después de que se conoció el contagio de Trump y puedes revisarlo aquí: