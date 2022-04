Tonka Tomicic vuelve a las pantallas de Canal 13: Aunque no lo hará en su rol de animadora...

Los últimos meses no han sido menos que turbulentos para Tonka Tomicic, ya que tras quedarse sin pantalla por el fin de Bienvenidos se reveló el escándalo que la involucró a ella y a su marido, Marco Antonio López, Parived, en el escándalo por el caso contrabando de relojes de lujo. Pero ahora la animadora aseguró su retorno a las emisiones de Canal 13, eso sí no estará en primera fila.

La también modelo recién apareció esta semana públicamente para salir en defensa de su pareja, por medio de una entrevista que le hizo su amigo y compañero de estación televisiva Francisco Saavedra.

En esa instancia, Tonka subrayó que "esta seguro de que actuó correctamente. Así me lo ha dicho. Por supuesto yo le creo, yo lo apoyo, soy su mujer. Pero más que eso no puedo hacer".

E insistió en que "no hizo nada incorrecto, en que está dispuesto a que lo llamen. Insisto en que yo no he hecho nada incorrecto y que mi conciencia está súper tranquila".

Y como si esa conversación hubiese sido un aperitivo para el anuncio que vendría esta misma semana, ahora Canal 13 confirmó que Tomicic retomará sus labores, aunque sin ser la figura principal.

Tonka Tomicic: ¿Cómo vuelve la animadora a las pantallas de Canal 13?

Tonka Tomicic se convertirá en jurado del programa estelar Starstruck, de fanáticos a estrellas, espacio buscatalentos estrenado hace pocos meses en Inglaterra a través de ITV, el cual conquistó al público y pasó a ser éxito de sintonía.

La dinámica de la apuesta es que tributadores de un mismo artista trabajan en equipos de tres sin conocerse entre ellos, para representar a la figura en cuestión a través de diferentes épocas.

Todo esto lo harán a través de grandes musicales en los que se presentarán juntos cantando la misma canción del artista al que interpretan, pero cada uno con el look y la imagen de alguna etapa de la vida del cantante representado.

Según dijo el productor ejecutivo del área de entretención del 13, Alexis Zamora, "Tonka nos gusta mucho porque es el sentido común y es una animadora que creo que, en este caso, va a representar bastante la opinión del público, ese sentimiento que tiene la gente por el artista".

"La idea es que con ella se exponga lo que las personas están pensando en la casa. Además, tiene mucho bagaje en el espectáculo, sobre todo con sus animaciones en el Festival de Viña del Mar, donde, por ejemplo, presentó a Chayanne en el año 2008 (él será uno de los artistas que se tributará)", puntualizó Zamora.

Tonka Tomicic: ¿Quién compartirá con Starstruck, de fanáticos a estrellas?

La animadora compartirá su rol de evaluada con otras reconocidas figuras del mundo del espectáculo y la televisión.

Junto a ella está en el jurado el cantante, conductor radial y televisivo José Alfredo 'Pollo' Fuentes; la cantante y animadora de larga trayectoria Andrea Tessa; el actor, animador y aficionado a la música, Álvaro Escobar.

En tanto, la animación del espacio correrá por cuenta de Sergio Lagos.