¿"Fome"? ¿"Empaquetados"? Televidentes se lanzan sin piedad contra "Todos a Viña"

La noche de este jueves debutó en las pantallas de Canal 13 el programa "Todos a Viña", un estelar especial de sólo tres capítulos que llegó para amortiguar la ausencia televisiva del cancelado Festival de Viña Del Mar 2021.

Con un panel encabezado por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, la producción de dedicó a recuperar recuerdos de momentos icónicos del certamen, en esta oportunidad vinculados con el paso del colombiano Juanes y el español Raphael, quienes estuvieron en contacto remoto, además de Bombo Fica, humorista presente en el escenario de la Quinta Vergara, donde se grabaron en enero pasado las conversaciones para este programa, y también el cantante Américo.

Si bien se quiso mantener en alto el espíritu en la pantalla, los televidentes se volcaron a las redes sociales para cuestionar múltiples aspectos de la propuesta, desde la pertinencia de su realización, pasando por el formato y los contenidos.

Las críticas pasaron principalmente por la excesiva cantidad de personas en el panel -habían 5 más los dos animadores-, el exceso de conversación en desmedro del material del recuerdo y la poca naturalidad en los diálogos que se suscitaron en esta primera noche.

Estas fueron algunas de las publicaciones que elevaron el hashtag #TodosAViña entre los temas más comentados de la velada:

No sé si les pasa lo mismo, pero ya me desagrada ver a Raquel Argandoña en televisión ... provoca cambiar de canal #TodosAViña

Igual que en política, NO queremos más ver a los mismos rostros rancios de siempre !.. cual es la parte que NO se entiende.. #TODOSAVIÑA pic.twitter.com/U3izzKJ9ar

#TodosAViña

No sé que productor o ejecutivo de peso en canal 13 cree que poner a la Raquel Argardoña es buena idea para los programas.



He visto en tweeter que el 80% de los usuarios (me incluyo) no soporta verla.