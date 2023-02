Luego de que se conociera hace unos días que el Festival de Viña 2023 no contará con una orquesta en vivo, el Tío Valentín Trujillo arremete contra el certamen viñamarino

Hace un par de días conocimos la terrible noticia de que el Festival de la Canción de Viña del Mar 2023 no contaría con la presencia de la orquesta en vivo, sino que con el fin de abaratar costos y por la pandemia del Covid-19, la música se grabará en Santiago y se llevará envasada al certamen.

Ahora el músico Valentín Trujillo, conocido como Tío Valentín, da a conocer su descontento contra el Festival por esta decisión con una declaración publicada en redes sociales.

Destroza al Festival

“Declaración Valentín Trujillo Festival de Viña sin Músico: “Musicidio Calificado””, es el nombre del mensaje que Valentín Trujillo compartió en su cuenta de instagram, en dónde podemos leer su gran descontento ante la información que se dió a conocer de parte de los organizadores del festival.

“No puedo estar ausente de una opinión ante la desastrosa decisión de los organizadores del Festival de Viña del Mar, de no contar con orquesta en vivo”, comienza el músico, destacando que “Este error, me llega de cerca, en forma sensible y penosa”.

Es aquí dónde Trujillo recalca su lucha para que las y los músicos populares chilenos tengan la posibilidad de expresarse musicalmente y trabajar, arremetiedo directamente con la organización y destrozar al festival con sus dichos.

“Están matando la profesión de las y los músicos con ferocidad, por lucro y codicia. Justificar la no contratación de músicos para la orquesta del Festival de Viña, aduciendo que así se “ahorran” dinero importante, es por decir lo menos, penoso y vergonzoso. ¿Prefieren gastar en arriendo de alfombras rojas para fiestas que solo disfrutarán unos pocos y no en música que llegará a millones?”, escribió.

El músico continúa con su declaración destacando que la música es una parte fundamental en la vida de las personas ya que “tiene un intenso y positivo impacto en la salud física y mental”, además de entregar alegría, fomentar la creatividad, subir el ánimo, ayuda a ejercitar la memoria y a conciliar el sueño, entre otras cosas.

Asimismo destacó que en Chile poco a poco se está cometiendo “musicidio” al eliminar las horas de Educación Músical, restándole importancia a la música.

“¿Y qué pasa en mi querido país?, se avanza de manera cruel y preocupante hacía un “musicidio”. Ya cometieron el horror y error de eliminar las horas de Educación Musical, reduciendo y comprimiendo su enseñanza dentro de lo que se denomina “Educación Artística”, restándole así la importancia vital que tiene la Música en el desarrollo y vida de todo ser humano”.

Para finalizar, Trujillo destacó la importancia de que el festival es un evento musical, además de mencionar que en sus inicios el evento tenía dos show diarios, siendo los músicos la parte fundamental y lo que logró que "este festival tuviese importancia mundial".

“El Festival de Viña es un evento MUSICAL y su principal objetivo era que orquestores, compositores, músicos ejecutantes de cada instrumento y cantantes entregaran un espectáculo del más alto nivel".

"Me da una pena enorme decir que he quedado sorprendido y herido en mi amor propio hacia los músicos y está noble y necesaria profesión. No solo es un despropósito un festival de la música sin orquesta, sin músicos! sino que también es una falta de respeto”, finalizó.