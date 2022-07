Un clásico new age de los 90's marca la épica narración que hace Korg sobre los sucesos que han afectado al personaje de Chris Hemsworth.

Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno, para Latinoamérica) debutó en cines con toda una nueva aventura del Dios del Trueno creada por Taika Waititi. Y con una potente dosis de inolvidables canciones dentro de su banda sonora y no sólo de Guns N' Roses, sino que también de otros artistas reconocibles. Aquí te contamos qué canción aparece durante la escena de meditación de Thor y que también suena de fondo en la historia de Korg sobre los sucesos que han afectado al Dios del Trueno en el último tiempo.

Ahora, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Thor: Love & Thunder y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Thor: Love & Thunder | ¿Qué canción aparece en la meditación de Thor y suena en la historia de Korg?

En una de las primeras escenas de la película que se centra en Thor y tal como se adelantó en los trailers, Korg cuenta la epopeya por la que ha atravesado el personaje de Chris Hemsworth hasta llegar a este punto en la historia del MCU.

Así, el gigantesco hombre de roca cuya voz es aportada por el director Taika Waititi hace una especie de resumen sobre lo que han sido las aventuras del hijo de Odín, su romance con Jane Foster, las muertes que lo han afectado previamente, cómo subir de peso y cómo recuperó su estado físico musculoso, además de la reciente colaboración con los Guardianes de la Galaxia.

Todos eventos que han conducido a Thor a entrar en un estado de meditación para hacer un examen retrospectivo sobre sus propósitos en la vida y lo que podría venir en su futuro.

Y qué mejor para meditar y entrar en contacto con su yo interior que Only Time, de la cantante irlandesa Enya. El tema fue publicado originalmente el 20 de noviembre del 2000, en el quinto disco de estudio de la artista A Day Without Rain.

La canción está marcada por el éxito, ya que alcanzó el número 1 de múltiples países, como Alemania, Canadá, Suiza y Polonia. Pero también es un emblema de caridad, ya que la cantante entregó sus ganancias al fondo de ayuda para viudas y niños de la Asociación de Bomberos Uniformados, tras los ataques a las Torres Gemelas. Esto después de que múltiples medios utilizaron el tema para las coberturas de los atentados.

Thor: Love & Thunder | ¿En qué otra película Marvel se utilizó Only Time, de Enya?

Y claro, al ser una canción exitosa, obviamente no es la primera vez que se utiliza en una película y menos la primera vez que se utiliza en una película de Marvel.

Así es, porque probablemente olvidaste que también apareció en Deadpool 2, la película protagonizada por Ryan Reynolds y estrenada en 2018, cuando Fox aún no era propiedad de Disney.

Only Time aparece en el momento del choque en cámara lenta del convoy, cuando se produce el escape de Juggernaut.

Pero Deadpool es más fanático aún de Enya, porque en la secuela también aparece Caribbean Blue -tema que la intérprete presentó el 7 de octubre de 1991-, justo cuando el antihéroe se hace cargo de un grupo yakuza en un elegante spa.