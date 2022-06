Este lunes 13 de junio se inicó, en Estados Unidos, la preventa para Thor: Love and Thunder, la nueva película de Marvel sobre el Dios del Trueno. Junto con ello, se revelaron nuevos posteres de los personajes y su duración total.

Para sorpresa de muchos fanáticos, la cuarta producción de Thor será una de los lanzamientos más breves de Marvel Studios en los últimos años. Pese a esto, el director Taika Waititi invitó a mantener las expectativas: “Esta película es la cosa más loca que he hecho”.

De esta manera, Thor: Love and Thunder se suma a películas cortas como Thor: The Dark World (112 minutos), The Incredible Hulk (112 minutos), Doctor Strange (115 minutos), Thor (115 minutos), Ant-Man (117 minutos) y Ant-Man and the Wasp (118 minutos).

Si bien, esto no es extraño en la compañía de Kevin Feige, queda bastante lejos de Avengers: Endgame y Eternals, con 182 y 156 minutos respectivamente.

La producción seguirá al héroe, quien está en un proceso de búsqueda de paz interior y autodescubrimiento, que se ve afectado con la llega del villano Gorr the God Butcher. Para enfrentarlo, contará con la ayuda de los Guardianes de la Galaxia, Korg, Valkiria y Jane Foster.

¿Cuál es la extensión de Thor: Love and Thunder?

Thor: Love and Thunder, que se estrenará el próximo 7 de julio en Chile, tendrá una duración total de 119 minutos, es decir, 1 hora y 59 minutos.