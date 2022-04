Thor Love and Thunder | ¿Cuándo se estrenaría el primer tráiler de la nueva película de Marvel?

¡Atención fanáticos! Recientemente se dio a conocer la posible fecha en la que se estrenará el primer tráiler de Thor: Love and Thunder, la cuarta película en solitario del personaje, interpretado por Chris Hemsworth, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Pese a que falta cada vez menos para su estreno en cines, Marvel todavía no ha revelado ningún adelanto ni imagen oficial de lo que será la nueva cinta, sin embargo, una fotografía recientemente publicada en redes sociales daría pistas de cuándo se podría liberar el primer tráiler.

Por el momento se sabe que la película está basada en los cómics de The Mighty Thor creada por Jason Aaron y Russell Dauterman, donde se conoce que Jane Foster (Natalie Portman), el interés amoroso de Thor, tiene cáncer, y la única forma de curarse es a través del martillo de Thor, conocido como mjölnir. No obstante, no se sabe dónde estará Thor en ese momento.

Eso no es todo, porque en esta ocasión se presentará un nuevo villano interpretado por Christian Bale, llamado Gorr el Carnicero de Dioses, el que buscará acabar con todos los dioses, convirtiéndose en uno de los mayores enemigos de Thor.

¿Qué día se estrena el primer tráiler de Thor Love and Thunder?

En una reciente fotografía compartida por Hemsworth en su cuenta de Instagram, se puede ver al actor junto a Tessa Thompson y Taika Waititi, en el inicio de las ruedas promocionales de prensa, donde cada uno se encuentra haciendo señas con sus manos.

Si se traducen, estas señas manifiestan 11/04/2022, fecha que corresponde al día de mañana. Ante esto, muchos fans han especulado que este lunes 11 de abril se revele finalmente el primer adelanto de Thor Love and Thunder.