This Is Us | ¿Cuándo se estrena la temporada final de la serie protagonizada por Mandy Moore y Viggo Ventimiglia ?

El exitosa serie sobre la familia Pearson, This is Us, está próxima a regresar la pantalla con sus episodios finales, culminando seis temporadas de llanto, risa y drama.

Recientemente la serie estrenó el primer tráiler de la última entrega, donde se percibe rodos los momentos que ha pasado durante las seis temporadas la querida familia y entrega un primer adelanto de lo que se verá en la temporada final, que promete, como siempre, emocionar a más no poder a sus seguidores.

"Estoy perdiendo la memoria. A veces pienso en cuál será mi último recuerdo antes de que se apague la vela", dice Rebcca al inicio del video, mientras se muestran imagenes de sus seres queridos durante las temporadas .

En la siguiente escena, Kate está cantando "Time After Time" en la casa de retiro, mientras que Toby la observa.

Luego se ve a Rebecca conversando con su hija, revelando que está tratando de guardar todos los recuerdos que pueda antes de que llegue el final. Tras eso comienza aparecer escenas de lsa temporadas pasadas, el día de la boda de Jack y Rebecca, big three de pequeños y la muerte de William.

¿Cuándo se estrena la última temporada de This is Us?

La sexta y última temporada de This is Us llega a la pantalla el martes 4 de enero.