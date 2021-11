Con más drama y recuerdos: Así es el primer tráiler de la sexta y última temporada de This Is Us

'This Is Us', la exitosa serie de drama familiar de la NBC que estrenó su primera temporada en 2016, está llegando poco a poco a su fin.

Sí, porque este jueves, se estrenó el primer tráiler de la sexta y última temporada de la serie que sigue a la familia Pearson a lo largo de las múltiples décadas de sus vidas, la que estará cargada de más emociones y recuerdos.

En el adelanto, Rebecca interpretada por Moore le dice a Jack interpretado por Ventimiglia: "hasta que termina un día, siempre existe la posibilidad de que lo recuerdes por otra cosa". El tráiler termina con el logo de la serie junto con el subtítulo "El capítlo final".

Esta nueva temporada contará con el regreso de Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, quienes protagonizan los papeles principales de la serie.

¿Cuándo se estrena?

La sexta y última temporada de la exitosa serie 'This Is Us', que contará con 18 capítulos, se estrenará el próximo 4 de enero de 2022.

Sin más preámbulos, revisa el impactante tráiler a continuación: