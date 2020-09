"The Walking Dead" llegará a su fin con la temporada 11 en 2022

La cadena televisiva estadounidense AMC finalmente decidió cortarle el soporte de vida a "The Walking Dead" y la sentenció a morir en dos años más, con la conclusión de su temporada 11.

De acuerdo con TVLine, la serie pondrá fin a su existencia con un ciclo que llegará en 2021 y que contará con 24 episodios de larga duración, siguiendo las pautas establecidas hasta ahora con una tanda de capítulos para debutar a fines del próximo año y otra que llegará a principios de 2022.

El productor ejecutivo de la producción Scott Gimple indicó que "han pasado 10 años y lo que nos espera son dos más y hay más historia que contar".

Eso sí, "nos queda mucha historia emocionante por contar en TWD, y luego, este final será el comienzo de más The Walking Dead: nuevas historias y personajes, rostros y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías. Este será un gran final que dará lugar a nuevos estrenos".

Eso último en referencia a la continuidad de los spin offs: "Fear TWD" y la debutante "The Walking Dead: World Beyond", además de otras títulos que se encuentran en desarrollo, por lo que aún habrá más vida para los muertos.

"The Walking Dead" finalmente estrenará el season final de la temporada 10 el próximo 4 de octubre, aunque se producirán otros seis episodios extras para el ciclo que llegarán a principios de 2021.

Ese mismo 4 de octubre debutará la nueva serie derivada "The Walking Dead: World Beyond", justo después del esperado episodio final de la producción principal. En tanto, la sexta temporada de "Fear the Walking Dead" debutará el 11 de octubre.

De ahí en adelante, los episodios de "World Beyond" se emitirán justo después de que se pongan al aire los de "Fear TWD".

La temporada 11 pondrá en marcha su producción también en los primeros meses de 2021. Junto con ello sigue avanzando la creación de la película sobre "The Walking Dead", que revelará lo ocurrido con el personaje de Andrew Lincoln, "Rick Grimes", en lo que será una coproducción entre Universal y Skybound.