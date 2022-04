The Walking Dead | ¿En qué fecha se estrena el capítulo final de la serie?

No queda nada para despedir de la pantalla a la exitosa serie post apocalíptica "The Walking Dead", ficción de AMC que tras 11 años de transmisiones le dirá adiós a su historia con un final que promete ser emocionante.

La serie acaba de finalizar sus filmaciones de su undécima entrega en donde los actores compartieron emotivas postales despidiendo sus personajes, entre ellos Norman Reedus, quien señaló en sus redes sociales que "eso es un envoltorio. 11 temporadas 12 años. Nunca había estado tan golpeado y fue una maravilla absoluta. Gracias a todos los que tomaron este viaje con nosotros, y qué viaje fue”.

"11 temporadas, 12 años, 177 episodios, 1 increíble base de fans. Gracias, #TWDFamily por acompañarnos en este viaje", escribió la cuenta oficial de la serie en Twitter.

La serie que llegó a la pantalla el año 2010 se convirtió en un éxito rotundo para la cadena, por eso, a pesar de que el final de la serie original está próxima a llegar, no significa que sea la última vez que veremos a los queridos personajes en pantalla.

Distintas series derivadas y hasta una película de The Walking Dead han sido confirmadas, las cuales serán protagonizadas por Lauren Cohen y Jeffrey Dean Morgan, Norman Reedus y Melissa McBride. Mientras que la cinta sobre la ficción será protagonizada por el protagonista original de la serie, Andrew Linlcon.

La serie sobre Negan y Meggie "Isle of the Dead" se enfocará en “un Manhattan postapocalíptico hace mucho tiempo aislado del continente. “La ciudad en ruinas”, avanza la sinopsis, “está llena de muertos y habitantes que han hecho de la ciudad de Nueva York su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror”, señala la sinopsis.

Mientras que el spin off sobre Carol y Daryl tratará sobre la vida de los amigos en un nuevo lugar del mundo apocalíptico, al igual que la continuación de la historia de Rick Grimes. Ninguno de los nuevos proyectos tiene fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena el capítulo final de The Walking Dead?

El final de la segunda parte de la despedida de tres partes de The Walking Dead se transmitirá en AMC el próximo domingo 10 de abril a través de AMC y Star Plus. Mientras que la fecha para el capítulo final aún no ha sido anunciada.