Todo nuevamente empeora con el final de The Umbrella Academy, serie que estrenó esta semana en Netflix su tercera temporada y los fans devoraron rápidamente para conocer el destino de los Hargreeves.

Esta temporada tuvo la aparición de la Academia Sparrow, un nuevo grupo de jóvenes con poderes que vienen a enfrentarse a los protagonistas, en un mundo bastante diferente al que conocía la Academia Umbrella.

Pero tal como ya es costumbre en varias producciones, las escenas post-créditos vienen a darle más interrogantes e incertidumbre a los fanáticos, lo que también sucede al final de The Umbrella Academy 3.

¡Atención! A continuación hay spoilers del final de The Umbrella Academy 3. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Cómo fue el final de The Umbrella Academy 3?

Mucho pasó en los últimos capítulos de la serie con el final del universo, que obligó a los protagonistas a acompañar a su padre Sir Regginald Hargreeves por una puerta secreta que llevaba a Oblivion, un hotel paralelo al Obsidian que tenía la fórmula para reiniciar el universo.

Pero antes de viajar, Regginald asesina a Luther para motivar al equipo a seguirlo, mientras que también deja a Klauss fuera para que muera y se quede en su paraíso entre la vida y la muerte.

Los demás (Cinco, Allison, Viktor, Diego, Lila, Sloane y Ben) viajan por el portal para enfrentar a los guardianes de Oblivion y además descubrir la fórmula para reiniciar el universo. Además, tienen la ayuda de Klauss que revive y de Luther, quien con los poderes de su hermano, reaparece por unos segundos para salvar a Sloane.

Los hermanos descubren la fórmula y dejan todo listo para que Regginald reinicie el multiverso, pero esto ocasiona que Viktor, Sloane, Ben, Cinco, Diego, Klauss y Lila sean torturados mientras Allison ve cómo sufren e intenta ayudarlos.

Antes de que Hargreeves reinicie el universo, Allison lo mata para liberar a sus hermanos. Eso sí, y con el deseo de poder reencontrarse con su hija, oprime de igual forma el botón final.

Esto lleva a Allison de vuelta a casa y ahora sí con su hija Claire, pero además con Ray, su marido con quien se casó en otra época en la segunda temporada. Todo terminó bien para la hermana de los Umbrella Academy y quien había hecho un trato con su papá.

Pero quienes no corren la misma suerte son los demás Umbrella y Sparrow, ya que vuelven también a este nuevo universo pero sin sus poderes. Además, Sloane desaparece y deja solo a su hermano Ben y a un resucitado Luther.

Todos toman caminos separados ante la atenta mirada de Regginald, quien parece ser el líder de este nuevo mundo y está acompañado de su esposa. Tal parece, que Hargreeves planeó todo esto y fabricó un nuevo universo donde él es el líder y sus hijos ya no tienen nada que ver con él.

¿Qué significa la escena post-créditos del capítulo 10 de The Umbrella Academy 3?

El final de la tercera temporada puso todos patas para arriba nuevamente para los héroes de la serie, y que trajo una gran interrogante en la escena post-créditos del último capítulo.

Y es que luego de ver cómo los héroes llegaban a un nuevo universo en el que aparecer Sir Regginald Hargreeves es una importante figura, vieron cómo ninguno tenía sus poderes. Klauss, Cinco, Lila, Diego, Viktor, Ben y un resucitado Luther ya no tenían sus habilidades y además Sloane no estaba con ellos.

Todos se separan para buscar respuestas y buscar su camino, pero la escena post-créditos deja una interrogante más que curiosa.

Aquí vemos en un tren subterráneo a un nuevo Ben en este universo, por lo que ahora hay dos Ben con vida. Lo que queda para descubrir es quién es este personaje. Algunos podrían pensar que el Ben original de Umbrella Academy en este universo no murió, aunque para ello hay que descifrar cuáles son las diferencias en este mundo de Hargreeves y si alguna ves existieron las academias.

Recordar que además de este Ben está el de la academia Sparrow, por lo que deja la duda de si también hay otras versiones en este mundo de Luther, Klauss, Viktor, Diego y Cinco. Además de preguntarse por qué no está Sloane con ellos.

En este nuevo mundo parece que Sir Regginald es el líder y está creado a su manera, por lo que de seguro alcanzó a modificar este mundo en Oblivion antes de ser asesinado por Allison, creando una nueva realidad para los personajes y donde todo pudo haber cambiado nuevamente.

The Umbrella Academy está disponible con sus tres temporadas en Netflix y por ahora no hay noticias oficiales de un cuarto ciclo, pero como terminó y el éxito de la producción, es cosa de tiempo para descubrirlo.