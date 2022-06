Un nuevo mes está próximo a comenzar y como es habitual, con él llegarán varios títulos a las diferentes plataformas de streaming.

Entre lo más destacado para el séptimo mes del año se encuentra la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things, La lista terminal, Daredevil y la segunda temporada de Only Murders in the building.

Revisa a continuación lo que llega a Netflix, HBO Max, Prime Video, Star+ y Disney+.

¿Cuáles son los estrenos más destacados del streaming para esta semana?

Netflix

- Stranger Things 4 (Parte 2)

Fecha de estreno: 1 de julio

- La teoría del todo

Fecha de estreno: 1 de julio

Prime Video

- La lista terminal

Fecha de estreno: 1 de julio

HBO Max

- Hausen

Fecha de estreno: 30 de junio

- That Damn Michael Che

Fecha de estreno: 30 de junio

Star+

- Only Murders in the Building (Temporada 2)

Fecha de estreno: 28 de junio

Disney+

- Daredevil

Fecha de estreno: 29 de junio

- Luke Cage (Temporada 1 y 2)

Fecha de estreno: 29 de junio

- The Punisher (Temporada 1 y 2)

Fecha de estreno: 29 de junio

- Iron Fist (Temporada 1 y 2)

Fecha de estreno: 29 de junio

- Jessica Jones (Temporada 1, 2 y 3)

Fecha de estreno: 29 de junio

- Defenders (Temporada 1)

Fecha de estreno: 29 de junio