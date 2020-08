"The Third Day": Conoce la intensa y extraña nueva serie que HBO estrenará en septiembre

HBO reveló un nuevo trailer de la misteriosa, intensa y extraña nueva serie que se trae entre manos: "The Third Day", producción

La producción, protagonizada por Jude Law y Naomi Harris, está dividida en dos tandas de tres episodios, tituladas "Verano" e "Invierno".

Los primeros tres se enfocan en la historia de Sam, un nombre que es atraído hacia una misteriosa isla británica, cuyos habitantes buscan conservar sus tradiciones a toda costa con insospechadas consecuencias.

En tanto, que los tres posteriores se adentran en la vida de Hellen, una mujer de férrea voluntad que llega a la isla buscando respuestas, con lo que detonará un quiebre y una batalla que terminará marcando el destinao de la isla.

Se trata de una ficción creada por el mismo hombre tras la alabada "Utopia", Dennis Kelly, en conjunto con Felix Barrett.

"The Third Day" debutará el próximo lunes 14 de septiembre a las 22:00 horas, exclusivamente en HBO, para posteriormente quedar disponible para Latinoamérica en la plataforma HBO GO.