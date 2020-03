HBO revela su inquietante miniserie "The Third Day" con Jude Law

HBO lanzó esta semana el teaser con que presentó su nueva miniserie "The Third Day", una inquietante historia protagonizada por Jude Law y Naomi Harris.

La producción está dividida en dos tandas de tres episodios, tituladas "Verano" e "Invierno".

Los primeros tres se enfocan en la historia de Sam, un nombre que es atraído hacia una misteriosa isla británica, cuyos habitantes buscan conservar sus tradiciones a toda costa con insospechadas consecuencias.

En tanto, que los tres posteriores se adentran en la vida de Hellen, una mujer de férrea voluntad que llega a la isla buscando respuestas, con lo que detonará un quiebre y una batalla que terminará marcando el destinao de la isla.

Se trata de una ficción creada por el mismo hombre tras la alabada "Utopia", Dennis Kelly, en conjunto con Felix Barrett.

"The Third Day" también cuenta con las actuaciones de Katherine Waterston, Emily Watson, and Paddy Considine