The Strokes coquetea mucho más con el pop en otro sencillo "The New Abnormal"

The Strokes sigue pavimentando el camino para la llegada de su nuevo disco "The New Abnormal", que se encuentra a días de su estreno en las plataformas digitales.

Este sexto disco debutará el 10 de abril y marcará también el retorno de la banda neoyokina a la escena musical internacional en grande, incluyendo un show en la próxima versión de Lollapalooza Chile, nada menos que como cabeza de cartel.

Previamente ya habían entregado dos muestras de la placa: "At the Door" y también el video clip oficial para "Bad Decisions".

Ahora fue el turno de "Brooklyn Bridge To Chorus":