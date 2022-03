Hoy se confirmó que uno de los personajes principales de la serie no volverá a la segunda temporada de The Sex Lives Of College Girls.

The Sex Lives Of College Girls | ¿Quién deja la serie y no volverá para la segunda temporada?

The Sex Lives Of College Girls es uno de los últimos aciertos de HBO Max. La serie de comedia creada por Mindy Kaling (The Office) y Justin Noble (Brooklyn 99) debutó en noviembre de 2021 en la plataforma de streaming y solo un mes después de su estreno fue renovada para una segunda temporada.

La serie sigue la historia de cuatro amigas universitarias que comparten habitación en la Essex College en Vermont, mientras lidian con diferentes luchas y dificultades que trae la universidad.

El elenco está compuesto por Pauline Chalamet como Kimberly (The King of Staten Island), Amrit Kaur como Bela (The D Cut), Reneé Rapp como Leighton (The 94th Annual Macy's Thanksgiving Day Parade), Alyah Chanelle Scott como Whitney (The Walk Off) y Gavin Leatherwood como Nico (Chilling Adventures of Sabrina).



¿Qué personaje abandona The Sex Lives Of College Girls?

Pese a que todavía no se confirma la fecha de estreno de la segunda temporada de The Sex Lives Of College Girls, ya comenzaron a surgir algunas novedades de la nueva entrega de la serie de HBO Max.

De hecho, se confirmó que uno de los personajes más queridos no regresará. Se trata de Gavin Leatherwood, actor que interpreta a Nico, el hermano mayor de Leighton e interés amoroso de Kimberly.

En entrevista con Us Weekly el actor confirmó que no estará en la segunda temporada. “Fue una experiencia increíble. Creo que Mindy es brillante y el elenco, todos son encantadores (…) Pero con tantas oportunidades increíbles, queremos seguir extendiendo nuestras alas y llevándonos a otros proyectos, así que esa es la decisión”, explicó.

Con esto, aumentan las dudas sobre su papel en la serie, sobre todo considerando la importancia de su personaje. Cabe recordar que en los últimos capítulos de la primera temporada, Kimberly descubrió que Nico, con quien había comenzado una especia de relación romántica/sexual, tenía novia.

Las cosas no quedaron en los mejores términos entre ambos personajes, pero algunos fanáticos tenían la esperanza de que arreglaran las cosas. Sin embargo, también había quedado la puerta abierta a la expulsión de Nico, luego de que se revelará que tenía en su poder las copias de los exámenes que su fraternidad usaba para hacer trampa en pruebas.

¿Significa esto que la serie justificará la ausencia de Leatherwood con la expulsión de Nico o simplemente traerán a otro actor en su reemplazo?