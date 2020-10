“The Pink Phantom”: Gorillaz lanza nueva canción en colaboración con Elton John

Hace meses la banda Gorillaz viene lanzando canciones con diversos artistas reconocidos en el mundo para su proyecto musical aniversario titulado "Song Machine". Es por esto que esta semana, el conjunto virtual inglés publicó un nuevo tema: “The Pink Phantom”.

Esta nueva canción cuenta con la colaboración que ni más ni menos que sir Elton John. En el video, podemos ver al cantautor británico en versión animada con sus característicos lentes estrafalarios y una traje fucsia intenso.

Asimismo, en el sencillo colabora el rapero 6LACK, que fue creado totalmente a distancia.

“Damon (Albarn) se acercó y me pidió que hiciera algo y la forma en que la canción resultó es simplemente genial", señaló Elton John a través de un comunicado recogido por Rolling Stone.

"Yo estaba en el estudio de Londres y él estaba en el otro extremo de Devon, pero incluso remotamente fue un proceso muy atractivo y creativo”, agregó.

“(Damon) Ha hecho tanto para promover la música de todo el mundo, de África, de China, que la gente no había escuchado antes y realmente lo admiro. Siempre he sido un fan de Gorillaz, de todos modos, así que cuando me pidió que hiciera una pista de Gorillaz, fue una obviedad. Estoy muy, muy feliz de que eso haya sucedido”, manifestó el cantautor.

Escucha a continuación la canción: