Gorillaz, Lamb of God, Morat, Ghost y más... | Estos son los estrenos en la música mundial de esta semana

Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Gorillaz, Lamb of God, Morat y Ghost, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Gorillaz - Cracker Island

"Es lindo estar de regreso, me encanta la nueva canción; me trae recuerdos extraños y aterradores de cosas que todavía no sucedieron", comentó 2D, sobre el lanzamiento que pavimenta el camino para la inminente llegada de un nuevo disco de la banda animada.

Lamb of God - Omens

El vocalista de la banda, Randy Blythe, planteó sobre la canción que "muchos de los líos en los que nos encontramos los seres humanos podrían prevenirse muy fácilmente simplemente prestando atención a los patrones repetitivos obvios, tanto en nuestras vidas personales como en un contexto sociohistórico más amplio. Lo que algunos llaman 'presagios' en realidad son solo manifestaciones del hecho de que no hay nada nuevo bajo el sol. Es una tontería ignorar esto, pero todos lo hacemos".

Morat - Valen Más

Con una letra pura basada en el aprendizaje sin remordimientos, la banda colombiana sugiere replantearse las prioridades en un mundo lleno de máscaras y falsedades, en especial en el espacio anónimo del internet. Este canto a la sinceridad, azota nuestro refugio, nos libera de todo el camuflaje y nos descubre la luz para seguir adelante con todo aquello que vale más, que suele, además, estar fuera de las pantallas que muchas veces monopolizan nuestra atención.

Behemoth - The Deathless Sun

La canción, el tercer sencillo del duodécimo disco Opvs Contra Natvram, llegó no con uno, sino que con dos producciones audiovisuales que lo acompañan: un video narrativo explícito y macabro, que presenta la estética por la que Behemoth es famosa como banda y un clip de actuación de igual gran magnitud.

Ghost - Spillways

La banda liderada por Tobias Forge presenta inquietante video musical de su sencillo Spillways, canción que aparece en su último disco, Impera, editado a principios de año.

Rodrigo y Gabriela - Weird Fishes/Arpeggi

El dúo presentó una nueva y ambiciosa versión del clásico de Radiohead, Weird Fishes/Arpeggi. Rodrigo explica que los comandados por Thor Yorke "evolucionaron de ser una banda Alt, a ser una banda cool, a ser una banda realmente interesante –hasta que el año pasado mientras tomaba un café en uno de mis restaurantes que tengo en México, empezó a sonar de fondo Weird Fishes. Sabía que eran ellos, pero no conocía la canción, y al salir la busqué inmediatamente en Spotify. En cuanto la escuché fuerte y claro supe que teníamos que hacer una versión de Rodrigo y Gabriela. Un día o dos después, se la enseñé a Gab y se quedó tan enganchada como yo. Es una canción muy elaborada si quieres tocarla como ellos. Pero quedamos contentos con el resultado".

Brooklyn Funk Essentials - Scream

Scream es una improvisación contagiosa e inspiradora de funk y afrobeat, con un groove sincopado envuelto en vientos y percusiones poderosas al estilo Tower Of Power, con letras en las que Alison Limerick hace alusión a la libertad de expresión.