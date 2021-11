La mañana de este jueves cayó una bomba para los fanáticos chilenos de la banda virtual de Damon Albarn: Gorillaz confirmó un nuevo show en Chile, en la que será su segunda visita al país a casi cuatro años de su debut en los escenarios locales.

Tras su debut local en marzo de 2018, momento en que agotaron los tickets en apenas horas, Gorillaz retornará a Santiago para presentar música completamente nueva. En particular, Meanwhile, un EP de 3 canciones que celebra al icónico Carnaval de Notting Hill -suspendido este año por la pandemia- y al barrio Oeste de Londres, en donde se encuentran los estudios Kong de la banda.

Gorillaz tuvo un emotivo regreso a los escenarios a principios de agosto pasado, con dos shows agotados en el O2 Arena de Londres.

Específicamente en el concierto del 10 de agosto, en agradecimiento y reconocimiento a los servicios de salud que continúan trabajando sin descanso para mantenernos a salvo, la banda estrenó los tres temas nuevos de Meanwhile.

Ahora, es momento de que el mismo espíritu del show llegue hasta Chile.

Gorillaz en Chile: ¿Cuándo será el concierto, dónde comprar entradas y cuáles son los valores?

Gorillaz llegará a Chile por segunda vez el próximo 3 de mayo de 2022, momento en que se presentará en el Movistar Arena.

La venta general de entradas se iniciará el 18 de noviembre 2021, a las 11:00 horas, a través del sistema Punto Ticket. Los valores de los tickets van desde los $33.350 hasta los $138.000.

En tanto que habrá una preventa especial exclusiva para clientes Entel los días 16 y 17 de noviembre 2021, que ofrecerá un 20% descuento en el valor de las entradas.

La banda virtual Gorillaz está formada por el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, la guitarrista Noodle y el baterista Russel Hobbs. Creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su aclamado álbum debut homónimo fue lanzado en 2001.

Los álbumes posteriores de la banda ganadora de los premios BRIT y Grammy son Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018) y Song Machine - Temporada uno: Strange Timez (2020).