The New Adventures of old Christine | ¿Cuándo se estrena la serie de Julia Louis-Dreyfus en HBO Max?

The New Adventures of Old Christine está a punto de regresar a la pantalla. La divertida comedia familiar estará de vuelta gracias el servicio de streaming de HBO Max que anunció en sus redes sociales cuando la producción estará disponible para que los fans en Latinoamérica la puedan disfrutar.

La serie es protagonizada por la icónica actriz Julia Louis-Dreyfus, quien tiene una larga y exitosa carrera en la gran pantalla, protagonizando icónicas series como Seinfeld y Veep. La intérprete además, es una leyenda de los premios Emmy, el premio más importante de la televisión, donde la actriz se ha llevado una estatuilla por cada serie en la que ha trabajado y The New Adventures of Old Christine no es la excepción.

Louis-Dreyfus se llevó el premio a la mejor actriz de comedia el año 2006 y fue nominada a la misma categoría durante todas las temporadas de la serie. La actriz interpretó a Christine Campbell, una mujer divorciada, con un hijo pequeño y que es dueña de un gimnasio. Su hermano Matthew vive con ella y tiene una buena relación con su ex marido, Richard, quien inició una relación con una mujer más joven que se llama igual que ella, por eso para diferenciarlas ella pasa a ser "Old Christine".

A pesar de no ser una de las series más populares protagonizada por la actriz, es una serie hilarante y todo es gracias al elenco que participa en la producción, pero sobre todo a Julia Louis-Dreyfus, que demuestra por qué es un icono de la televisión, su genialidad cómica hace que cualquier escena se vuelva interesante y divertida sin mayor esfuerzo.

La serie cuenta con 88 capítulos distribuidos en sus 5 temporadas y el elenco está compuesto por Clark Gregg, Hamish Linklater, Trevor Gagnon, Emily Rutherfurd.

¿Cuándo se estrena The New Adventures of Old Christine en HBO Max?

Según publicó el servicio de streaming en su red social, la comedia llegará durante el mes de octubre a la plataforma.