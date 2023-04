Parece que Robert McCall no se cansa de obtener justicia por sus propias manos, y en esta tercera entrega de The Equalizer, seguirá con el objetivo de poner todo en su lugar por todos los medios posibles. Así mismo, la película contará con escenas de acción que no dejarán indiferente a nigún espectador. Por ese lado, la producción del film, ha comenzado a preparar el camino hacia el estreno, dando a conocer el poster oficial de la película, y ahora su nuevo tráiler. Si no lo has visto o no sabes del estreno, quédate leyendo esta nota y entérate de todos los detalles.

The Equalizer 3 estrena su nuevo tráiler con Denzel Washington

A continuación, damos a conocer el tráiler oficial de The Equalizer 3.

Tal como se refleja en el adelanto, la cinta vuelve a contar con Denzel Washington para protagonizar una nueva historia de acción. Además, se incluye una particularidad, siendo la incorporación de la joven actriz con la que compartió cartel en el año 2004 en el film Hombre en llamas (Man on Fire): Dakota Fanning.

The Equalizer 3 cuenta con el guion de Richard Wenk y producción de Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch y el mismo Washington.

¿Cuál es la sinopsis de The Equalizer 3?

La sinopsis señala lo siguiente:

“Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall (Denzel Washington) ha luchado para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos. Mientras se encuentra en su casa en el sur de Italia, descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local. A medida que los acontecimientos comienzan a complicarse, McCall entiende lo que tiene que hacer: convertirse en el protector de sus amigos enfrentándose a la mafia”.

¿Cuándos se estrena The Equalizer 3?

El largometraje se estrena en septiembre de 2023.