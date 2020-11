The Crown no incorporará a Meghan Markle a sus historias

Mientras The Crown se prepara para su cuarta temporada, que incluye las presentaciones de la princesa Diana (Emma Corrin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson), su creador está enfrentó un par de controversias durante la promoción de la serie.

Durante una entrevista reciente con Vanity Fair, Peter Morgan detalló que la próxima entrega de la historia será sobre la familia real moderna, debido a esto fue consultado sobre alguno de los escándalos en que se han visto envueltos miembros de la realeza recientemente.

A principios de año, Meghan Markle y el príncipe Harry tomaron la decisión de alejarse de sus deberes reales y cambiarse de domicilio. Morgan dice que esa acción le recuerda la salida de Diana luego de su separación del príncipe Carlos y sus roces posteriores con la familia real. "Cuando ves a una hermosa joven princesa luchando por encontrar el amor y la aceptación dentro de la familia, los paralelos son obvios y los paralelos se escriben solos", señaló al medio.

Además agrego que "Si ingresas con alguna agenda para ti, o si entras y te conectas con el público de una manera que amenaza con cambiar la forma en que la familia real se conecta con ellos, eso es algo que no le agrada a ninguna de las partes ".

Meghan Markle en Suits la serie que protagonizó por 7 temporadas ( Foto: Captura Netflix)

Morgan insinuó un contraste entre el intento de Markle de integrarse a la familia versus el de Kate Middleton "En realidad, la única versión de los eventos que funciona es si alguien entra y se vuelve invisible, y se reduce a una especie de súplica agradable por los deberes. de la corona ", y agregó:" Diana luchó por encajar con la institución de una manera que es imposible no ver los paralelos con Meghan y Harry. Así que la historia se siente increíblemente vívida históricamente ".

Sin embargo, la disposición del showrunner para comentar sobre los duques de Sussex en la vida real no significa que los cubrirá en temporadas futuras de The Crown. En 2018, Morgan dijo a Entertainment Weekly: "Esperemos 20 años y veamos qué hay que decir sobre Meghan Markle. No sé qué hay que decir sobre Meghan Markle ahora. No lo sabría y no presumiría. Solo se volverá interesante una vez que hayamos tenido 20 años para digerir quién es y cuál ha sido su impacto. Si escribiera sobre Meghan, automáticamente estaría escribiendo periodísticamente "

La cuarta temporada de The Crown se estrenará este domingo