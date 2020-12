"The Crown": La destacada actriz Gillian Anderson se separa de Peter Morgan, creador de la serie

Un gran quiebre amoroso se dio a conocer en "The Crown", pero fuera de las pantallas. La destacada actriz Gillian Anderson, quien en la serie interpreta a Margaret Tatcher, puso fin a su relación de cuatro años con el guionista y creador de la ficción, Peter Morgan.

Según detalló Daily Mail, la ruptura se habría dado por la falta de tiempo entre los dos debido a sus vidas familiares, sus hijos con parejas anteriores y las apretadas agendas laborales de cada uno, sin embargo, todo acabó en buenos términos.

Cabe señalar que la pareja nunca quiso vivir juntos y en una ocasión, Anderson aseguró que "funciona tan bien como está, se siente tan especial cuando nos juntamos".

La actriz conocida también por interpretar a la Doctora Jean F. Milburn en "Sex Education" y el recordado papel de Dana Scully en "The X Files", afirmó que otra ventaja de no vivir juntos es que en caso de separarse, no tendrían que dividir los muebles del hogar.

Asimismo, calificó como un alivio "ver un par de pantalones tirados en el suelo en la casa de mi pareja y pasar por encima de ellos y no sentir que es mi trabajo hacer algo al respecto".

Por el momento, Morgan se va a dedicar exclusivamente a la quinta temporada de la serie de la corona británica, mientras que Anderson estará enfocada en la tercera parte de "Sex Education".