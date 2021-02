Riverdale, The Flash, Batwoman y doce series más han sido renovadas tempranamente por The CW

Tal como todos los años la cadena The CW, ha anunciado las renovaciones anticipadas de 12 de sus actuales series para la próxima temporada, así como episodios adicionales para las nuevas producciones Walker y Superman & Lois.

"Aunque solo llevamos unas pocas semanas en la nueva temporada, queríamos tener una ventaja estratégica en la próxima temporada con estas renovaciones tempranas, lo que permite a nuestros equipos de producción comenzar a diseñar arcos de la historia y contratar personal, y al mismo tiempo , continúa brindándonos un calendario sólido y estable sobre el que construir para la próxima temporada ”, dijo Mark Pedowitz, presidente y director ejecutivo de The CW Network a través de una declaración proporcionada a Decider.

“A medida que la temporada 2020-2021 se acelera, estamos tan emocionados creativamente con la dirección de nuestros programas nuevos, Walker y Superman & Lois, que queríamos agregar episodios adicionales para completar sus primeras temporadas, y estamos particularmente satisfechos con el gran éxito del lanzamiento de Walker, que debutó con el estreno de serie más vista en cinco años ".

Las renovaciones abarcan toda la gama de series de CW, incluidas varias que aún no han estrenado nuevas temporadas. Las series que se ordenan para la temporada 2021-2022 incluyen: Walker (temporada 2); All American (temporada 4); Batwoman (temporada 3); Charmed (temporada 4); Leyendas del mañana (temporada 7); Dinastía (temporada 5); The Flash (temporada 8); En la oscuridad (temporada 4); Legacies (temporada 4); Nancy Drew (temporada 3); Riverdale (temporada 6); y Roswell, Nuevo México (temporada 4).

Además, la cadena está ordenando cinco episodios adicionales de Walker, lo que eleva el recuento total de episodios para la temporada 2020-2021 a 18; y dos episodios adicionales del debut de Superman & Lois del 23 de febrero, lo que eleva su total de 2020-2021 a 15.

No se incluyen en la lista Supergirl y Black Lightning, que ya anunciaron que no seguiran produciendo episodios. El estreno de la sexta temporada de Supergirl no tiene fecha, mientras que Black Lightning se estrena el 8 de febrero.