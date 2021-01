Salvatore: The Musical: Legacies estrenará episodio musical basado en The Vampires Diaries

Lo que los fans estaban esperando por fin se hará realidad, y es que luego de tres temporadas Legacies finalmente tendrá un episodio musical y no solo eso, si no que será basado en la serie original en la que esta basada la serie: The Vampire Diaries.

El episodio del 4 de febrero de Legacies presenta la esperada producción de Salvatore: The Musical, que contará la historia de amor de Elena (Nina Dobrev) y Damon (Ian Somerhalder), y que también tendrá la participación de otros queridos personajes como Stefan y Caroline, caracterizados por los personajes de legacies.

En las fotos promocionales se puede ver a Josie con el cabello oscuro caracterizando a Elena, una chaqueta de cuero y zapatillas Converse mientras recrea el primer encuentro con Stefan (interpretado aquí por Jed) en el cementerio. Damon, mientras tanto, será interpretado por Kaleb, mientras que Lizzie parece estar interpretando nada menos que a Caroline Forbes.

Aunque esta es sin duda la referencia más directa a la serie original de la franquicia, Legacies siempre ha presentado guiños tanto a The Vampire Diaries como a The Originals. Varios personajes de esos programas, incluidos Matt Donovan, Jeremy Gilbert, Freya Mikaelson e incluso Kai Parker, han aparecido durante las dos primeras temporadas del spin-off de CW.

The Vampire Diares fue una de las series más largas y más exitosas de la cadena, durando 8 temporadas, mientras que The Originals, el primer spin-off de la serie duro 5 temporadas.