The Boys 4 | ¿Qué pasará con Soldier Boy en la cuarta temporada de la serie de Prime Video?

La tercera temporada de The Boys arribó recientemente a la pantalla de Prime Video con un sorprendente episodio que abrió el camino a lo que será la trama principal de la cuarta temporada.

Soldier Boy, personaje de Jensen Ackles, se unió al impredecible grupo de superhéroes al comienzo de la tercera temporada, y a pesar de que el personaje parecía ser capaz de redimirse, comprobó todo lo contrario al final del nuevo ciclo .

En los capítulos finales se produjo la batalla entre Queen Maeve (Dominique McElligott), Soldier Boy (Jensen Ackles) y Butcher (Karl Urban) contra Homelander (Antony Starr). Sin embargo, el ataque de Soldier Boy contra Ryan cambió la visión de los superhéroes que se encontraban en combate.

Al demostrar que es un ser mucho más poderoso y más terrible que Homelander, Maeve saltó de la torre junto a Soldier Boy para evitar que matara a todos.

A pesar de que los medios reportaron la muerte de la reina, el personaje de McElligott salió con vida y se encuentra con su novia Elena en un lugar donde Homelander no podrá encontrarla.

Tras esto Soldier Boy fue colocado en una cámara criogénica donde ya no será una amenaza para nadie. Por lo mismo, muchos se preguntan si el personaje de Jensen Ackles estará presente en la nueva temporada.

¿Qué pasará con Soldier Boy en la cuarta temporada de The Boys?

Eric Kripke, El showrunner de la serie, en conversación con TVLine se refirió al futuro del personaje. “Probablemente no aparecerá en el corto plazo. Pero hay una razón muy específica por la que no lo matamos”, dice Kripke.

“La serie no va a terminar sin que Soldier Boy vuelva a aparecer. Para que la historia vaya donde necesitamos que vaya, a veces hay que poner a los personajes en el banquillo durante un minuto. Pero el hecho de que estén en el banquillo no significa que no volverán al juego", expresó.

Dominique McElligott, la intérprete de Queen Maeve, tampoco estará presente para la cuarta temporada, sin embargo, no se descarta su participación para entregas futuras.