The Boys 3 | ¿Estará Queen Maeve en la cuarta temporada de la serie de Prime Video?

The Boys, la exitosa serie de Prime Video, culminó su electrizante tercera temporada con inesperadas revelaciones, sorpresas y batallas, Pero eso no es todo, ya que al parecer uno de los personajes principales de la trama no regresará a la cuarta entrega.

SPOILERS DE LA TERCERA TEMPORADA DE THE BOYS A CONTINUACIÓN. SI NO ESTÁS AL DÍA CON LOS CAPÍTULOS TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO

El final de temporada mostró a Queen Maeve (Dominique McElligot), uniéndose a Soldier Boy (Jensen Ackles) y Butcher (Karl Urban) en su lucha contra Homelander (Antony Starr). En los minutos finales del capítulo se ve una gran batalla entre los cuatro superhumanos en Vought.

Queen Maeve comienza a luchar contra Homelander, quien le destruye un ojo mientras que ella le apuñaló la oreja con un lápiz. Mientras la batalla continuaba, se da cuenta que Soldier Boy está cerca de matarlos a todos con sus habilidades por lo que salva a todos y luego escapa por una ventana durante la explosión. Sin embargo, los medios de noticias apuntan a la muerte de Maeve.

Para alegría de los seguidores de la poderosa reina, ella sigue viva y se encuentra escondida junto a su novia Elena en un lugar donde Homelander no podrá encontrarla.

Maeve muere en los cómics de The Boys en los que se basa la serie. El showrunner de la producción Eric Kripke se refirió en una entrevista a TVLine por qué decidieron darle una salida distinta al personaje. “En ningún momento consideré matar a Maeve, desde el principio”.

“Estábamos construyendo intencionalmente un final feliz para ella, siempre, por muchas razones. Uno, se lo merecía. Lo creas o no, The Boys es un universo moral, y cuando tomas las decisiones correctas, eres recompensado, y ella se merecía un final feliz con Elena”.

Asimismo señaló que se niega a pertenecer a la larga lista de programas que eliminan a los personajes de la comunidad LGBTA+. “No voy a caer en el tropo de matar personajes homosexuales”, dice.

“Soy consciente de ello, y estoy de acuerdo con las críticas. No voy a hacer eso también”, dice Kripke.

“Y admito que creo que estamos jugando un poco con ese tropo al dejar que la gente piense que está muerta, y van a gritarle a su televisor y estar realmente molestos por eso, pero luego [nosotros] revelamos que está muerta. en realidad va a tener una vida agradable y libre de poder con su novia. Así que espero que eso le quite el aguijón”.

¿Estará Queen Maeve en la cuarta temporada de The Boys ?

Por el momento todo parece indicar que no. Sin embargo, no se descarta la opción de que la actriz regrese para futuras temporadas. “[Maeve y Dominique] definitivamente se tomarán un descanso… pero la serie definitivamente no terminará sin volver a ver a Maeve”, dice Kripke.