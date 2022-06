The Boys | ¿Estará Jeffrey Dean Morgan en la cuarta temporada de la serie de Prime Video?

The Boys acaba de regresar a la pantalla con los primeros capítulos de su tercera temporada, los cuales revelaron distintas sorpresas para los fanáticos de la ficción de Prime Video.

Los primeros tres capítulos ya fueron estrenados en la plataforma streaming, en donde los personajes continúan enfrentando las consecuencias del inesperado final de la tercera temporada.

Erick Kripke, el creador del programa, también fue la persona a cargo de llevar a la pantalla la exitosa serie de The CW, Supernatural, que estuvo al aire durante 15 temporadas. Uno de los protagonistas del espacio, Jensen Ackles, se sumó a la tercera temporada de The Boys como Soldier Boy.

El personaje fue mencionado en la segunda temporada por Stan Edgar, quien le estaba contando a Homelander sobre Soldier Boy cuando intentó colocar a el líder de The Seven en su lugar.

Pero eso no es todo, ya que el creador de Supernatural pensó en invitar a otro rostro del programa de The CW para participar en la nueva temporada de la serie, sin embargo, por complicaciones contractuales no se pudo, dejando abierta la puerta para sumarse a las próximas entregas.

¿Estará Jeffrey Dean Morgan en la cuarta temporada de The Boys?

En conversación con Entertainment Weekly antes del regreso del programa, Eric Kripke se refirió a la posible participación de la estrella de The Walking Dead. A pesar de que el creador quiso que participará en la entrega recién entregada, problemas en su apretada agenda complicaron la participación de Morgan.

A pesar de esto, Kripke tiene la esperanza de que el actor aparezca en la temporada 4. "Triste por mí, feliz por él. Actualmente es el protagonista, junto con Lauren Cohan, en el spin-off de The Walking Dead. Así que, en cuanto a la programación, no lo sé. Desafortunadamente, aún podríamos quedarnos cruzados por las estrellas, porque pregunté. Se nos ocurrió un papel y mi primera pregunta fue: 'Bueno, ¿Jeffrey está disponible?'".

