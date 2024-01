El reencuentro de Rick y Michonne en la pantalla está cada vez más cerca para los seguidores de The Walking Dead.

Aunque no participaron en el desenlace de la serie original, los fanáticos podrán disfrutar de ellos como protagonistas en el tan esperado nuevo spin-off titulado “TWD: The ones who live”. La producción explorará lo que les sucedió a los personajes después de su salida de la producción original.

¿Cuándo se estrena TWD: The Ones who live?

Tras el impactante desenlace de Fear the Walking Dead hace algunas semanas, los seguidores también conocieron la fecha exacta de lanzamiento de los tan esperados primeros episodios de esta producción. Además, se ha revelado un emocionante tráiler que anticipa el ansiado regreso de estos personajes.

La serie de AMC llegará a la pantalla el próximo domingo 25 de febrero, sin embargo, la fecha de estreno en Latinoamérica no ha sido revelada.

Revisa el tráiler a continuación

¿Cuál es la trama de TWD: The Ones who Live?

En el avance, Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) desafían lo que parecen una batalla por la vida con la esperanza de reunirse con toda su familia. Jadis (Pollyanna McIntosh) también está de regreso, en donde la que fue la “salvadora” de Rick, ahora parece ser su enemiga.

Aún continúa trabajando para el Ejército de la República Civil junto a su compañero Beale, el general de la división de CRM interpretado por la estrella de Lost, Terry O`Quinn.

Según la sinopsis oficial de The Ones Who Live, que se estrena el domingo 25 de febrero, Rick y Michonne han sido “cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable.

“Por los fantasmas de quienes eran. [Los padres de Judith y R.J.] son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos… y, en última instancia, una guerra contra los vivos”.

“¿Podrán encontrarse y saber quiénes eran en un lugar y una situación como nunca antes habían conocido?”, pregunta el programa. “¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están siquiera vivos o descubrirán que ellos también son los Walking Dead?-

¿Qué pasó con Rick en The Walking Dead?

Andrew Lincoln, quien protagonizó a Rick durante las primeras 9 temporadas de la serie de AMC, abandonó el programa en 2018, cuando su personaje se enfrentó a hordas de no muertos y, en un acto heroico, voló un puente con él mismo sobre él para evitar que alcanzaran a sus amigos.

Mientras los demás protagonistas observan la aparente explosión de Rick, los últimos segundos del episodio revelan que sigue con vida y ha sido rescatado por un helicóptero.

En las temporadas posteriores, Michonne, su pareja y madre de sus hijos, descubre la posibilidad de que Rick aún esté vivo, abandonando la comunidad en busca de él. Danai Gurira dejó la serie en 2020 durante la décima temporada, ausentándose también del cierre de la producción original.

Tras su salida, se anunció que el actor continuaría la historia de su personaje a través de una serie de películas.

Sin embargo, hace 4 años, la cadena modificó los planes, anunciando que la historia ya no llegaría a la gran pantalla, sino que se presentaría en forma de series compuestas por seis episodios cada una.