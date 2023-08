¿Cuándo se estrena? Primer vistazo a Michonne para The Walking Dead: The Ones Who Live

Tras su retiro en el episodio 13 de la décima temporada de The Walking Dead, Michonne está a punto de regresar al universo zombi en una serie llamada The Walking Dead: The Ones Who Live. Esta nueva producción también de otro conocido personaje de la emblemática serie. Por ese lado, muchos de los fanáticos se preguntan cuándo podrán ver la ficción en pantalla.

Primer vistazo a Michonne

Tanto Michonne (Danai Gurira) y Rick Grimes (Andrew Lincon) protagonizarán este nuevo spin-off de TWD. Y la primera fue vista en las gracaciones, donde el medio TWDU Promos mostró dos imágenes del personaje:

¿Cuándo se estrena The Walking Dead: The Ones Who Live?

El estreno de esta serie está fijado para 2024. Los fanáticos podrán disfrutar de los emocionantes episodios en los primeros del próximo año.

¿Cuál es la sinopsis oficial de The Walking Dead: The Ones Who Live?

La nueva producción protagonizada por Rick Grimes y Michonne. “La serie presenta una historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran”, describe la sinopsis oficial de esta entrega.

Además, cabe señalar que, gracias a filtraciones procedentes del set de filmación, se ha revelado que The Walking Dead: The Ones Who Live se relaciona con la República Cívica Militar (CRM), la organización que rescató a Rick en la novena temporada y que ha sido un elemento recurrente en la trama de la serie, incluso en sus spin-offs como TWD: World Beyond.

¿The Walking Dead: The Ones Who Live se verá afectada por la huelga?

Kristin Dolan, ejecutiva de AMC, se refirió sobre el estado de los numerosos contenidos derivados de The Walking Dead. Indicó que varios de los proyectos ya anunciados no se verán afectados, ya que gran parte del material se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. Sin embargo, reconoció que el futuro de otros proyectos es un poco más incierto debido a las circunstancias.

“Valoramos mucho el trabajo de nuestros socios creativos y esperamos que estas disputas puedan resolverse de la forma más rápida y justa posible. A corto plazo, la realidad para AMC Networks es que tenemos una cartera de series terminadas que nos permitirán seguir sirviendo a nuestros espectadores en todas nuestras plataformas durante el resto de este año y hasta bien entrado 2024″, aclaró la ejecutiva.