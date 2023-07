¡Rick y Michonne están de regreso! Nueva serie de The Walking Dead revela fecha de estreno

El universo de The Walking Dead se continúa expandiendo y es que luego de su finalización tras 11 temporadas al aire, son diversos los spin off que se han anunciado que nos darán más detalles de los personajes.

Una de ellas que se sumará prontamente al universo es The Ones Who Live, que nos mostrará detalles de Rick Grimes y Michonne, quiénes aparecieron en el final de la serie, para darnos un vistazo de lo que será su propia serie.

¿Cuándo se estrena TWD: The Ones Who Live?

En la San Diego Comic-Con realizada este pasado 21 de julio en Estados Unidos AMC Networks dió a conocer el título del spin off, junto con los póster y además el primer adelanto de la serie.

Sobre la fecha de estreno, está aún no ha sido revelada por AMC, pero según la cadena el lanzamiento está previsto para realizarse en algún momento de 2024.

The Ones Who Live nos trae de vuelta a Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) con una historia de amor entre ambos personajes. En el adelanto pudimos escuchar a Gurira decir “He estado ahí por mucho tiempo. Perdí a alguien hace años. Entonces las cosas cambiaron. Descubrí que está vivo”.

Según la descripción oficial de AMC, The Ones Who Live tratará de lo siguiente:

“La serie presenta una historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran“.

Con esto, solo nos queda esperar que la cadena televisiva revele más detalles de la serie y además nos de a conocer más adelantos de la historia de estos conocidos y recordados personajes de TWD.