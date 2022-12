Si no sabías sobre este estreno. Entérate de todos los detalles.

Un nuevo estreno de AMC llega a la pantalla, el canal y plataforma estadounidense no se pierde la oportunidad de adaptaciones literarias en proyectos cinematográficos, sobre todo con las obras de Anne Rice y, si la semana pasada estrenó Interview with the Vampire, estos días ha desvelado el tráiler oficial y la fecha de estreno para la saga de hechiceras por parte de la autora: 'Mayfair Witches' ('Las brujas de Mayfair en español).

¿Cuál es el primer tráiler de Mayfair Witches?

A continuación, damos a conocer el primer avance oficial de la serie Mayfair Witches.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Mayfair Witches?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

Basada en la trilogía más vendida de Rice, "La vida de las brujas de Mayfair", la serie de 8 episodios se centra en una joven e intuitiva neurocirujana, Rowan (Daddario), que descubre que ella es la improbable heredera de una familia de brujas. Mientras lucha con sus nuevos poderes, debe lidiar con una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones.

¿Cuál es el reparto de Mayfair Witches?

Alexandra Daddario (The White Lotus) es la protagonista de la adaptación. Junto a Daddario, el reparto de la serie cuenta con Annabeth Gish como Diedre, Beth Grant como Carlotta, Erica Gimpel como Elliem, Harry Hamlin como Cortland Mayfair, Jack Huston como Lasher, Jen Richards como Jojo y Tongayi Chirisa como Citroen.

La producción es creada por Esta Spalding, con Michelle Ashford de coguionista y Michael Uppendah, de director, 'Anne Rice's Mayfair Witches'

¿Cuándo se estrena la serie Mayfair Witches?

La serie se estrenará en Estados Unidos en enero de 2023. Al igual que con Entrevista con el Vampiro.

Sin embargo en otras plataformas o países, aun no hay fecha de estreno.

¿Dónde ver la serie Mayfair Witches?

La producción se podrá ver por AMC, el canal estadounidense y por su plataforma streaming AMC+.