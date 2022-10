Entrevista con el Vampiro, la nueva serie de AMC, llegó a la pantalla hace pocas semanas con una nueva versión que consta de siete capítulos. Debido a la buena recepción de la ficción, muchos se preguntan si habrá una nueva temporada de la historia.

Está nueva versión de la icónica novela de 1976 de Anne Rice sobre la tumultuosa relación entre dos vampiros del siglo XVIII fue adaptada con anterioridad en una película protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt en 1994.

Entrevista con un Vampiro sigue la épica historia de amor, sangre y los peligros de la inmortalidad de,Lestat De Lioncourt y Claudia. En está historia, la estrella de Game of Thrones, Jacob Anderson, interpreta a Louis de Pointe du Lac.

¿Habrá una segunda temporada de Interview with a Vampire?

Afortunadamente para los fans de la ficción de AMC, la serie fue renovada para una nueva entrega de ochos capítulos los cuales tendrán lugar en Europa.

A través de un comunicado, el jefe de programación original de AMC, Dan McDermott señaló que “el alcance y la amplitud de este programa, y lo que han entregado Mark y Rolin, es simplemente estupendo. Han representado el mundo rico y vibrante de la entrevista de Anne Rice de una manera maravillosa, y estamos increíblemente orgullosos”.

"Este es solo el comienzo de un universo completo que presenta historias fascinantes y personajes que capturan el espíritu del increíble trabajo de Anne Rice", agregó McDermott.

La cadena actualmente se encuentra adaptando las obras de Rice "The Vampire Chronicles" y "The Lives Of The Mayfair Witches".

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos?

La fecha de estreno aún no ha sido anunciada, tampoco la fecha de inicio de producción.