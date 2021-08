DC Comics presentó este lunes un box set de lujo que reúne las reediciones de la serie de novelas gráficas que inspirarán las próxima película The Batman, de Matt Reeves.

Se trata de una caja especial que contendrá tres icónicas historias de Batman: The Long Halloween, de Jeff Loeb y Tim Sale; Batman Ego and Other Tails, de Darwin Cooke; y Batman: Year One, de Frank Miller y David Mazzucchelli.

Las tres obras vendrán en un contenedor especial con arte creado por Jim Lee, la misma pieza gráfica que ya fue presentada como el primer afiche oficial de la nueva entrega cinematográfica del hombre murciélago.

"¡Redescubre las clásicas historias que inspiraron The Batman! Con este box set que incluye ediciones de tapa blanda de los tres libros que el director Matt Reeves cita como sus mayores influencias para la próxima película", postula la gráfica de lanzamiento.

The Batman Box Set debutará el 1 de marzo de 2022 y se comercializará a 63 dólares (49.700 pesos aproximadamente). La aparición de esta edición especial tendrá lugar a días del estreno de la nueva película protagonizada por Robert Pattinson, que tiene fecha para el 4 de marzo.