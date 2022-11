Terrifier 2 sigue dando que hablar después de que provocara a las audiencias estadounidenses, con malestares de más de una índole e incluso desmayos durante sus proyecciones. Pero hay múltiples incógnitas que siguen abiertas tras la conclusión de la espeluznante película: ¿la secuela tiene escenas post créditos? ¿Cuántas son? ¿Qué significan?



Después de ser resucitado por una entidad siniestra, Art the Clown regresa al condado de Miles, donde se propone cazar y destruir a una adolescente y a su hermano menor en la noche de Halloween.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Terrifier 2 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---